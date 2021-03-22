【全英羽毛球公開賽】

【綜合英國外電】周日超級1000系列的2021全英羽毛球公開賽決賽，馬來西亞小將李梓嘉力證自己有力成為「拿督」李宗偉的接班人。8強已淘汰1哥桃田賢斗的李梓嘉，以局數2:1擊敗今年大勇的2哥安賽龍，捧起生涯首個大賽錦標，賽後李宗偉亦大讚李梓嘉的表現。

本月底就迎來23歲生日的李梓嘉，今屆全英賽以不失一局的姿態打入決賽，包括8強橫掃現任1哥的日本球手桃田賢斗。今場面對27歲的丹麥名將安賽龍，是他繼今年1月年終賽後再與對方交手，當時他被安賽龍直落兩局擊潰，第2局甚至只得4分。今仗雖然成功復仇，但李梓嘉亦贏得不輕鬆，首局驚險贏30:29後，次盤即被安賽龍追回22:20。但年輕有活力的李梓嘉，成功在決勝盤拉開比分，最終大勝21:9，贏局數2:1，成為李宗偉後首位在全英賽男單賽事封王的大馬選手，更阻止安賽龍成為10年來首位成功衞冕全英賽的球手。在電視觀賽的李宗偉，賽後亦在社交媒體祝賀李梓嘉：「恭喜梓嘉！今晚比賽打出了自己的節奏，再接再厲！」

李宗偉退役近兩年，外界認為李梓嘉有力接棒，他2019年於東南亞運贏得男單羽球金牌和團體銀牌，去年又在亞洲羽球錦標賽贏得男子團體銀牌。不過今年他稍有阻滯，先在年初的超級1000泰國公開賽8強止步，接下的年終賽更小組賽三連敗出局。現在全英賽奪冠，可謂士氣大振。