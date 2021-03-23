比利時國家隊職員周一證實，效力國際米蘭的前鋒武漢肺炎病毒檢測結果呈陰性，將到比利時歸隊並可在即將進行的世界盃外圍賽候命。

由於國際米蘭隊內爆發疫情，有四名球員確診武漢肺炎致上周六對薩斯索羅的意甲改期，盧卡古能否到比利時歸隊存有疑。不過，這名27歲前鋒上周接受肺炎檢測陰性後，周一再次檢測的結果亦為陰性，獲該市衞生部門放行可以離開米蘭。

上周已入選了比利時國家隊的盧卡古，將會在世盃外上演前與國家隊會合，對於有皇家馬德里球星夏薩特及多蒙特中場韋素因傷未能效命的比利時國家而言無疑是好消息。

「歐洲紅魔」比利時周三會在世界盃歐洲區外圍E組於魯汶迎戰威爾斯，周六會作客布拉格對捷克，本月30日則於主場對白羅斯。

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