周日英格蘭足總盃最後一場八強曼聯作客鬥李斯特城，紅魔中後場出現多次失誤及大意犯錯下，以1:3不敵對手無緣躋身4強。紅魔主帥蘇斯克查在正選陣容中收起般奴費南迪斯（B費）等主力備受抨擊，眼下只能力求贏得歐霸盃，才可避免執教兩年以來無冠的尷尬狀況。

文：亨少

上周四曼聯在歐霸16強次回合，靠保羅普巴後備入替一箭定江山，以1:0險勝AC米蘭，2回合計贏2:1晉級8強。回到英格蘭出戰英足盃，紅魔作客惡鬥聯賽三哥李斯特城，蘇斯克查安排普巴復任正選，與同樣剛復出的雲迪碧克（VDB）在中場聯手，支援安東尼馬迪爾及格連活特攻堅。然而，球隊維持近期進攻疲弱的走勢，初段未有製造太多攻勢，後場更出現失誤，費特洛迪古斯被偷走腳下球，伊恩拿祖輕鬆近門射入先開紀錄。

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本土作客29場不敗告終

雖然完半場前格連活特接應普巴左路傳中射入扳平一球，不過易邊再戰早段，中後場未能守住對手中場泰利文斯引球推進，被對方禁區頂射入再落後。此後蘇B方換入一眾主力力求扳平，但未能製造太多威脅之餘，78分鐘再因1次死球防守失誤，防線完全走甩尾柱的伊恩拿祖被頂入，最終以1:3遭淘汰，英格蘭本土賽事的29場作客不敗走勢被終止。

後防屢自爆蘇B拒問責

蘇斯克查採取輪換的決定備受質疑，賽後蘇B表示近期比賽太多下，全隊上下的體能已到極限，「上周四作客米蘭的體能消耗甚大，每場派那些人上陣都有原因，就算再來一次我也會再派相同陣容出戰。」

至於今仗曼聯所失的3球幾乎是過去1季紅魔防線的縮影，同樣問題重覆犯錯，但蘇B卻不願批評個別球員表現，「球隊希望從後場組織進攻，但要承受風險，這失球（第一球）就是如此。但贏一齊贏，輸一齊輸，我不會批評任何人。」

蘇B自2018年執掌曼聯後至今仍未有盃落袋，去季英聯盃、英足盃及歐霸同樣打入四強，但最終功虧一簣，英超亦只得第三名。今季英聯盃再次不敵曼城同樣四強出局，英足盃八強出局後，現時球隊就只有歐霸冠軍可爭，八強對手為西甲CF格蘭納達。雖然傳出曼聯有意與蘇B續約，但未來的壓力必定越來越大，「我們當然希望在溫布萊比賽，但現時只能集中在尚餘的比賽，現時聯賽排名不俗，至於歐霸方面，我希望球隊走得越遠越好。」