重返費倫天拿執教不足5個月的柏蘭迪利，周二突然宣佈離職，隨後傳出之前被柏蘭迪利取代的伊亞捷尼，即將回歸球會。

過往在費倫打響名堂的柏蘭迪利，去年11月宣佈人生第2次執掌紫百合，怎料這4個多月，球會成績仍是浮浮沉沉，上周意甲主場鬥AC米蘭雖然一度靠老將列貝利的入球反超前比數，但最後仍然以2:3飲恨，或許柏蘭迪利自覺無法提升這支現排聯賽榜第14位的球隊，周二主動辭職。

意甲球會最喜歡兜兜轉轉，再找回前人領軍，當日被柏蘭迪利取代的伊亞捷尼，據稱又會重返球會填補空缺。意大利天空體育報道，球會已聯絡了這位56歲教頭，屬意由他領軍至季尾再作打算。

伊亞捷尼的執教生涯中，從來未試過帶領任何一支球隊的得勝率過五成。他在2019年12月首次執掌費倫，至去年11月被炒，領軍31場比賽只贏過12場，勝率僅得38.71%。

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