踏入國際賽期，以往對呢啲太公波冇咩好感，特別係對班星級球員嚟講就更係苦差，好彩今期係世盃外圍賽，相信就比之前嗰啲歐國聯積極，可以吼住強隊，盡快搶夠分攞到出線權，未來比賽就易部署啲。重心就當然係比利時，主場炒得起威爾斯，「讓球主客和」「主勝」穩陣。

比利時雖說冇咩大賽冠軍，不過長期做國際足協排名榜一哥，成隊波兵源充足，教練馬天尼斯今次就徵召33人，唔好話拆開兩隊，就算拆開三隊，實力都比唔少歐洲中游國家隊強。講比利時又點可以唔提盧卡古（圖左），呢位國際米蘭射手今季保持得幾好，難得佢踢國家隊都算積極，上年代表比利時踢5場入5球，只有兩場冇波入。中場線比利時繼續有奇雲迪布尼、泰利文斯等，就算夏薩特又傷過，都真係冇咩影響。比利時世盃外就編入E組，講真同組最強對手一定係威爾斯，第一場就響頭炮打沉佢，之後拎首名直接出線，信心就大好多。世界博彩公司平均值，比利時W就1.31倍，預開一球/球半，不過夠信心比利時贏到2球，要[-1]「主勝」啦。

威爾斯搵傑斯做領隊，名氣就夠，但成績都未算有咩突破，今次仲因為官非唔可以親自督師。今場比較好消息係加里夫巴利回流熱刺後「弗」番，近期都叫有波入有助攻，但比較起眼新人都只得曼聯中場丹尼爾占士，球隊上年戰績唔錯，但似乎對強隊就露出馬腳，友賽英格蘭輸三粒，今次對比利時都係唔睇好。

西班牙都算係強隊當中作風比保守嘅一隊，上年踢咗八場波，只有2場單場入2球以上，欠頂級正前鋒真係難搞，星期四B組首戰主場對希臘，贏面就幾高，不過希臘死守，西班牙未必炒得起，可博「入球細」。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：

比利時上屆世盃外以10戰9勝1和取H組首名資格，累積轟入43球。