世界盃外圍賽開打，當中歐洲賽區的瑞典成為今輪賽事的焦點之一，事關39歲、效力AC米蘭的前鋒伊巴謙莫域事隔5年後重返國家隊。他更以「神回歸」來形容自己再次披上國家隊戰衣，不過是次神回歸對於瑞典是好是壞仍是未知數。

文：港生

瑞典在2016年歐洲國家盃分組賽出局後，當時伊巴宣佈退出國家隊。不過，自伊巴去季加盟AC米蘭後，可以說是重獲新生，今季上陣23場攻入17球，助球隊目前排在聯賽榜第二位，周日對費倫天拿建功，更令他以39歲169日之齡成為意甲年紀最大射入15球的球員。

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仍列國家隊首席射手

其實早在去年，伊巴已曾在社交媒體發佈一張身穿國家隊球衣的相片，暗示即將回歸，惟當時未有成事。到今次3月世盃外的徵召中，伊巴事隔五年後終再披上國家隊的戰衣。到目前為止，39歲的伊巴依然是瑞典國家隊首席射手，他為國家隊上陣116場攻入62球，但在國家隊神射手頭10名的射手當中，竟然除了伊巴外未有一位現役球員上榜，可見球隊過去五年在鋒線上，仍未找到一位真正接班人。除伊巴外，現役球員入球最多的已是34歲老將馬古斯貝治。

祖記尖刀欠國際賽經驗

幸好瑞典的情況仍未算青黃不接，近年鋒線上亦有新星出現，當中包括20歲的古路施夫斯基和21歲的阿歷山大伊沙克，前者今季在祖雲達斯上陣機會不少，更曾被隊中大哥基斯坦奴朗拿度（C朗）大讚；後者更是皇家蘇斯達的正選前鋒，今季已經攻入12個聯賽入球。只是兩人在國家隊資歷尚淺，古路施夫斯基只為瑞典上陣過八場，伊沙克就只有18場。今次伊巴回歸，肯定能讓隊中的年輕球員獲益不少。

然而，瑞典在沒有伊巴的五年間其實亦「過得很好」，2018年世盃就壓過南韓和德國在分組賽晉級，更繼1994年後再次打入8強。在2019年，瑞典更成功在歐國盃外圍賽直接與西班牙攜手晉身決賽周。不過，瑞典今季歐國聯升上A組後，面對法國、葡萄牙及克羅地亞等實力較強的球隊後成績欠佳，6場僅得1勝5負，最終降班。相信亦是這賽事令教練安達臣看到球隊和一流國家的差距，於是決定重召具經驗和大勇的伊巴，加上過去瑞典曾於2010和2014年缺席世盃，隊中多一名豐經驗的球員在陣，亦有助穩定軍心。

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