湖人名宿比拿（Elgin Baylor）周一與世長辭，享年86歲。他被公認為NBA史上最偉大球員之一，比拿的離去令整個球壇都感到痛心，好像是NBA總裁阿當施華（Adam Silver）、前湖人籃球總裁「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、名宿加素（Pau Gasol）和太陽控衞基斯保羅（Chris Paul）等等，都在社交媒體撰文向一代傳奇致敬。

比拿球員生涯曾於1958至1971年間效力湖人14個球季，當中11次入選NBA明星賽，可惜8次打入NBA總決賽全部落敗，退役前始終無法贏得一個總冠軍。總裁阿當施華就發聲明表示，讚揚比拿為NBA立下榜樣：「比拿為現今NBA寫下了作為聯盟其中一位初代超級球星，應該是怎樣的，這位11屆明星賽球員在他效力湖人的名人堂生涯中當，以獨特的球風和運動精神帶來顯着的成績，包括在1962年NBA總決賽G5破紀錄拿下61分，即使當時的他在部份球季因要入伍而離隊一段時間，他令這一切都更加特別。」

NBA生涯同樣只效力過湖人的「魔術手」莊遜，也貼出跟比拿的合照悼念他：「NBA首位優秀的成功球員、湖人傳奇、名人堂球星比拿，請你安息吧。在米高佐敦於空中飛躍時，已經在做同樣事情的是比拿！一位經典和十分偉大的人，我永遠會感激當我初入NBA時，他給予我的所有建議，我會為他的太太Elaine，他們的孩子和整個比拿家族祈禱。」湖人亦在官方Twitter撰長文表示：「比拿永遠會是湖人大家庭的一分子。」效力紫金兵團多年的加素亦說：「向比拿的家人和朋友送上我最深切的慰問，傳奇請安息吧。」

76歲的勇士名宿域克巴利（Rick Barry）說：「我為我少年時代偶像的離去感到十分痛心，當我小時候，他是我第一位看的球員，他以他的風格和運動精神令球迷們都很着迷。為他的太太和家人祈禱。」CP3表示：「我們的聯賽今天失去了其中一條支柱，安息吧偉大的比拿。」

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