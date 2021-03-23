日本運動漫畫過去除了啟發無數年輕運動員外，亦成就了不少人的夢想，其中《男兒當入樽》及《足球小將》兩套殿堂級漫畫更與現實世界的運動員有一定關連，動漫與現實兩個世界變得密不可分。

《男兒當入樽》的故事結束於全日本高校大賽，不過在現實中，《入樽》卻幫助許多日本年輕球員邁向高中後的道路。《入樽》作者井上雄彥在2008年以漫畫的部份版稅設立「入樽獎學金」，目的是以另一種方式回饋喜歡這套漫畫和籃球的讀者。獎學金會資助合資格的高中生前往美國就讀當地的預備學校。過去已經有15位年輕球員透過這項獎學金獲得留學美國的機會，當中更有不少學生留學回國後成為日本的職業籃球員。

《足球小將》亦是另一本深入民心的運動漫畫，南葛隊更是整個故事系列的起點。設立於東京葛飾區的地區球隊「葛飾Vitoado」在2013年獲得同樣出生於葛飾的《足球小將》作者高橋陽一授權改名為「南葛SC」， 高橋老師更擔任球隊的後援會會長。

南葛SC過去幾年獲得多位前日職球員 及前日本國腳加盟助陣，球隊今年已經升上關東第二級別聯賽角逐。南葛SC在《足球小將》的名氣之下規模越來越大，除了男子隊外亦設有女子隊和足球學校，或許在不久的將來大家將會在日職賽事看到南葛隊作賽。

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