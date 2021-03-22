伊巴謙莫域以39歲之齡重返國家隊，其實瑞典過去也有另一位王牌前鋒軒歷拿臣試過擁有出山報國的經驗。只可惜礙於人腳，拿臣的回歸也無法助瑞典取得太突出成績。

與伊巴一樣，拿臣球員時代也試過「兩出兩入」，先是2002世盃在16強加時遭塞內加爾黃金入球踢出局後宣佈退隊，當時只得30歲。可是2年後的2004歐國盃，他再次回歸助國家隊一臂之力，與伊巴拍檔領瑞典入八強，最後互射12碼不敵荷蘭出局，而他在該屆賽事射入三球，結束後入選賽事最佳陣容。

拿臣在2006世盃後再次宣佈高掛國家隊球靴，但兩年後在足總懇求下出山，帶領國家隊打2008歐國盃，可惜年屆34歲的他貢獻有限，球隊16強止步。隨着瑞典躋身2010世盃決賽周失敗後，拿臣第三次宣佈離開，之後再未有復出，而2009年10月10日對丹麥的外圍賽也成為其告別戰，以38歲零20天成為該國史上最年老的出場球員，但這個紀錄相信會在今月被伊巴打破。

放眼其他國家，好像伊巴和拿臣這樣與國家隊「藕斷絲連」的大有人在，包括美斯、保方及施丹等名將都曾退出後回心轉意，和國家隊再續未了緣，當中以美斯最失意，貴為球王竟未能替大國阿根廷贏下任何錦標；施丹最悲情，2006世盃決賽因施展「鐵頭功」襲擊意大利中堅馬特拉斯領紅，痛失人生第二次捧起大力神盃的良機。

文：王杰