體育版的故事，來去不外乎兩個字的差別：堅持下去就是「運動員」，後來撐不下去離場，便是「運動完」。杜小鳳年少學空手道，16歲便於全港大賽得獎，日夜苦練的代價是學業大倒退，「我阿媽崩潰呀，語重心長咁話想我考好會考高考，入大學再搵份好工。」她聽話棄武從文，大學畢業當助理工程師，誰知空手道在生命中攔途再現，想起11年前的未竟之夢，27歲才盡地一博辭工入體院，阿媽詫異不解，「佢覺得『唔好啦女，又嚟空手道呀？』」五年過去，見識過精英運動員的生涯，又重拾安全帽進出工地，她慶幸生命有Take 2，「家陣咁樣我人生精采啲。」 其實體壇常聞一個「圓」字，有些人不再運動，日久變成一個「圓」，杜小鳳的「圓」，卻是圓夢的「圓」。

記者：洪量丰 攝影：黃雲慶

故事要從20年前說起。

90年代功夫電影大行其道，11、12歲的杜小鳳在電視前看得入迷，央求母親讓她學功夫，「我一開始係想去少林寺，甚至出家做尼姑，阿媽梗係話唔畀啦，佢睬我都儍，但我好想學喎，咁啱社區中心有空手道同跆拳道學，但空手道又平啲，所以就揀咗喇。」她瞇起雙眼笑說兒時好動，球類運動樣樣皆好，母親希望她平衡發展，又替她報名文靜活動，「佢叫我吹長笛，彈鋼琴，不過最專都係空手道。」

無他，杜小鳳甫報名即一頭裁進空手道世界，同學放學行街睇戲，她趕赴道場訓練，每晚練至11、12時才回家，短短四年已考得黑帶，16歲於全港大賽個人形奪季，前途看似一片光明，但母親眼見她學業倒退，猛然落閘，「有得必有失，我無時間溫書，由最初全級排十幾跌到四十幾，之後仲七十幾，跌出埋精英班，我媽崩潰呀，佢語重心長話想我考好會考同高考，入大學再搵份好工。」捨得嗎？不捨得，但生活來到分岔位，現實不由她作主，「我放太多時間落去，影響晒學業，阿媽接受唔到，中間拗咗好多次。我聽佢講就放棄咗空手道，之後七年來都無接觸過空手道。」

才寫了兩段，體育故事就此夭折完結。

「棄」，甲骨文形似雙手持簸箕扔掉嬰孩，既是親生孩兒，又如何棄得掉。埋首讀書那七年，杜小鳳再沒回道場練習，但男女忍痛分手雖身處「新生活」，舊日的溫馨記憶仍然藏在心底，無聲無息隨時來訪，「我會自己喺學校耍空手道，無忘記過套拳，當時都好技癢，就連發夢都記得點打。」杜小鳳的人生軌跡就如母親設想一般，公開試後升讀大學工程系，前程穩定可期，此時空手道的情意結又悄悄摸上門，「入U後發現原來有校隊，我放低咗咁多年，以前自己都叫有啲成績，所以膽粗粗參加返，我好想知自己變成點，咁當識下朋友仔都好吖。」當年城大空手道隊有劉慕裳等港隊成員，杜小鳳再披道袍，這位「黑帶新秀」如劉姥姥入大觀園，「我當時覺得自己太脫節，都唔係佢哋嗰皮，跟唔上人哋嘅水平，佢哋係接近國際級，我覺得『揼』一聲學到嘢喎。」

她大學時僅玩票性質練空手道，14年畢業後當了兩年助理工程師，營營役役，早已擱去運動員的身分，但16年有次大學校隊隊友相約出外比賽，醉翁之意不在酒，機緣巧合在亂林中卻開出一條新路，「我係請大假同班大學隊友出去打個小比賽，純綷當渡假，可能水平高嘅隊友無參加啦，我有幸地喺小比賽攞到成績，可以用成年隊成員身分入體院訓練，當時我27歲喇，都叫做認識咩叫精英運動員，我會覺得『咦？我呢個年紀都可以繼續發展？』」起初她為兼職運動員，下班未及吃飯又要匆忙到體院練習，「做工程成日OT，但兼職運動員要準時七點到，有時飯都未食就練習，做唔晒嘢就點都要死掂佢，咪自己星期六、日返地盤做嘢。」其時港隊隊際形足有七年未能成軍，杜小鳳本練個人，但總教練相中她與胡樂敏及馬嘉敏組隊，又以參加世錦賽等機會吸引，杜小鳳決意辭職，從「完」入「員」，全職投入，「嘩世錦賽喎，有啲人做好多年運動員都無機會，我一入隊就有，點解唔all in盡地一博呢。」27歲的年紀在體壇不上不下，年資稍長又未能闖上高峯者隨時萌生退念，如此歲數當新丁少之有少，人人不解其決定，「個個都話我低能，邊有人成三張嘢先走去做全職運動員，正常都等結婚生仔啦。」

初入體院每月資助僅得6000元

開首寫漏了，「員」與「完」間的鴻溝，還一個「元」字從中作梗。

體院精英訓練資助據運動員成績分六級，奧運或世錦賽得獎者列入最高級「精英甲+」，依15-16年的標準每月資助逾港幣30,000元（現已增至40,000元），杜小鳳入體院時資歷尚淺，成績只達最低級「成年隊」門檻，每月資助約6,000元，母親以為當年成功勸退杜小鳳，沒想到女兒成年後又再為空手道糾結，「佢當時好反對，得6,000蚊一個月，佢覺得唔好啦女，又嚟空手道呀？同埋二來突然辭咗工，之後可能無咁多人會請返。」機會只得一次，杜小鳳定下一年界線，假如最後無甚成績便會離開體院，「我同阿媽講『十年前我放棄咗，今次我唔想再放棄，家用我會照畀，放心啦。』當時我好享受練習後有比賽，真係有個目標，錢銀唔係咩問題，就算最後真係無成績要走，我都叫做盡咗力。」

訪問後回到公司，同事指着訪問照片讚杜小鳳「對眼識笑」，我建議不如重溫她示範空手道的影片，眉清氣秀的臉孔上，雙眸眼神凌厲如射出激光，懾人得讓人不敢直視，這是一種生在骨子裡的剛毅和堅決。有別於過往單獨埋頭熟習套拳動作和爆發力，改練隊際她須與新隊友配合，三為一體，呼吸時機亦要拿挰得準確，最困難一關乃克服恐懼的心理關口，「 我當時連點落地、點扮死都唔識，全部都要重新學過，其中技巧就係做咗先、唔好怕痛，例如要練喺隊友人咁嘅高度撻落地，我企喺高凳上面心諗『嘩，好淆好驚唔敢跳。』」為求進深動作難度，她又報名坊間課堂學習後空翻，「佢哋好似係啲武術指導嘅人去教，學點碌同魚躍跳等，課程唔關武術事，都學咗兩個月先做到個動作。」我問有否設想過以20歲之身學習有何分別，她聞言即笑道：「27歲先去學我都算高齡喇，如果廿歲打得，level一定好好多啦。」條路自己揀，惟有硬著頭皮繼續上，練習受傷為家常便飯，「我哋動作逼真，一唔小心踢到喉嚨，成分鐘講唔到嘢，呢啲小傷嚟啫。」其膝蓋曾經長生水囊，每次後空翻落地皆痛得不能動彈；又曾落地不慎誤傷頸部，要戴上頸箍，「我唔敢同阿媽講，佢會覺得好大件事，小題大做，我當無事發生算啦，報喜不報憂。」

幸好，杜小鳳有喜可報。隊伍組隊數月初試啼聲，即奪全國賽冠軍振士氣，同年三人再上一層樓戰世錦賽，她心裡七上八落，「真係八號波、星期六、日都會返去練，好難打，人哋外國對手練幾年，我哋練得三個月。」比賽首輪她們即要硬碰東道主奧地利隊，難免膽怯，「好頹呀，一嚟就要對主場隊。」誰料初生之犢淘汰對手，最後以第七名完成賽事，雖是五年前的事，但杜小鳳說起依然睜大眼睛，彷彿難以置信，「竟然贏咗，吓真係? 最後攞第七係喜出望外，超級難忘。」靠此一役她鯉躍龍門，運動員身分由最基本的「成年隊」一舉升上「精英甲」，每月資助幾級跳，「我發覺付出咗原來係有回報，所以真係唔好計較住。」

退出隊際形 教育工程體育多線發展

空手道比賽主要分自由搏擊及套拳類的個人形和隊際形三大項，惟奧運及亞運只設前兩項比賽，故世錦賽及亞錦賽即屬杜小鳳一隊可挑戰的最高殿堂，她們首次參加世錦賽即排第七，惟三戰亞錦賽，直至前年她們才首度站上頒獎台，「頭兩次都係想爭牌，但爭完得個桔，前年真係爭到喇，證明自己上到另一個層次，喺亞洲有番咁上下。」本來她們劍指再下一城，但疫情殺到，目標通通讓路，比賽延期，訓練暫停，沉澱一年後她決定退出隊際，改以兼職運動員身分專攻個人形，冀年底能代表香港參加全運會，「我想睇吓可唔可以喺個人方面有發展，退隊最大掙扎係責任，因為隊際無咗一個人就好似無咗條手臂，不過同隊友傾完，大家都明白意向。」疫下人人茫然，她決意尋覓新方向，除於浸大執教鞭教授高中應用學習課程，後來有工程界朋友邀請她合作協助，兜兜轉轉，她又重新申請平安咭進出地盤，「冇咗正常訓練，生活有好多空檔，朋友做拆卸工程，需要有工程底子嘅人幫手做後勤，整理文件，我覺得都可以試吖。」這一年她生活大變，但變幻實是永恆，曾經離開道場復載譽回去，別過工地又再次歸來，她常言「機緣巧合」，生涯機遇看似總在計劃以外，但於她起碼樣樣皆「圓」，心滿意足，「再揀多次，我都係會咁行，依家我接觸過唔同行業，機會係留畀有準備嘅人，咁既然我儲咗啲經驗，機會嚟到時我就可以向適合嘅範疇發展 。如果本來一開始就做運動員，又可能無大學學位，做唔到工程，可能行咗第二條路，但我覺得依家咁樣人生係精采啲。」

後記

近月香港電影存亡成大眾話題，想起首集《狂舞派》中的年青人雖千萬人吾往矣，追夢精神教觀者手舞足蹈，熱血沸騰；八年過去，續集一改前調，不再奢談美夢幻象，卻說現實高牆下眾生成長後的犧牲求存之道。青春舞曲戛然而止，夢醒矇朧間拖著身軀與社會角力，似乎這是螢幕前你我無可避免的必經路，但杜小鳳走的路偏偏與大眾調轉：年青時她為現實妥協過了，長大後成為空手道運動員的機會再臨，她沒有《一秒拳王》的超能力預知下一步是吉是凶，或許她心中所懷的，只是常人皆有、不願屈服的勇氣。訪問時她說「十年前我放棄咗，今次我唔想再放棄」，有時如此一句「不放棄」只會淪為讓人起雞皮疙瘩的空談，但從她口中說出，卻教我幾番按停錄音，抬頭細想。

杜小鳳小檔案

出生日期：1989年3月17日（32歲）

身高：1米52

體重：43公斤

學歷：城大工業工程工學士、中大體育運動科學碩士

加入港隊年份：2016年

項目：空手道個人形、隊際形

曾奪獎項（女子隊際形）：19年亞錦賽季軍、19年東亞錦冠軍、18年世界一級空手道A級系列賽薩爾斯堡站、瓜達拉哈拉站冠軍、16年世錦賽第七

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