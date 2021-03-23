女子重劍世界盃喀山站今日（周二）舉行團體賽，雖然港隊未有派員參加，但受惠南韓隊坐亞望冠後世界排名升上前四，港隊肯定可以世界排名5-16位中亞大區第一身分入圍奧運團體賽，更一舉多摘三張個人賽入場券。

世界劍聯以喀山站世界盃為奧運計分周期最後一站，賽前奧運團體賽排第14的港隊未有派員出賽，由於世界前四直入奧運，第5-16名中最高排名的亞洲及大洋洲隊另得一席，港隊如欲入圍，除先求排第六的南韓爆發超越排第五的意大利及第四的美國，亦要寄望排16的日本得分未足以爬頭，形勢被動，幸南韓隊於四強勇挫世界第一的中國，一舉殺入決賽，肯定夠分升上前四，而且日本只排第九，積分尚差港隊13分，最終港隊峯迴路轉成為中韓兩隊亞大區第一，與男子花劍隊攜手歷史性躋身奧運團體賽，並額外獲三張個人賽入場券。中韓賽後，港隊一姐江旻憓即時於社交媒體報喜，表示「We’re going to Tokyo」，又表示為隊伍感到驕傲，感謝教練Tavi的努力。

連同女重在內，港隊現時累得33張奧運入場券，劍擊隊亦將會赴哈蕯克參加奧運外圍賽，力爭入圍女花、男重及男、女佩個人賽。

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