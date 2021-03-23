曼聯名宿傑斯上年11月涉嫌毆打女友凱特被警方拘捕，據講他因為兩項襲擊罪保釋期要延到5月。鬧出咁大單嘅醜聞，兩人最後都分手收場，但係佢哋分開之後仲有撫養權嘅問題。不過講嘅並唔係小朋友，而係兩位一齊養嘅毛孩，呢位前威爾斯國家隊領隊同凱特都唔願意放棄6個月嘅狗狗Mac，關係又陷入彊局。

傑斯同做公關嘅凱特喺「打女友」嘅案件之後宣佈分手，警方當時拘捕傑斯，仲離奇地帶走咗佢哋另一隻狗狗Atlas，呢隻狗仔喺傑斯同女友特別養嚟陪吓阿Mac。現時分咗手，佢哋就要解決邊個繼續養阿Mac嘅問題。有消息話：「傑斯同凱特都同阿Mac相處得好開心，仲特別養多一隻陪吓佢。不過依家會兩隻狗一齊養，定係一人一隻分開佢哋呢？佢兩個都想養返狗狗，但冇人願意放棄撫養權。」

傑斯之前同凱特住喺大曼徹斯特沃斯利一間170萬鎊嘅豪宅，「打女友」事件發生之前，據講凱特已經簽咗約租另外一間屋住，離開愛巢嗰陣仲帶埋阿Mac走，所以佢哋依家就因呢件事嘈緊。

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