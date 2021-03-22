周日NBA常規賽湖人作客西岸二哥太陽，紫金兵團兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）悉數因傷缺陣，較有經驗的夏利爾（Montrezl Harrell）和舒路達（Dennis Schroder）力戰下各入23和22分，惟奇蹟未有發生。占士老友太陽控衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）未有留情，今場獲得大三元11分、10籃板和13助攻外，生涯總助攻更突破10,000次，湖人最終只能以94:111敗陣，錄得兩連敗。

占士於上周六不敵鷹隊的常規賽扭傷右足踝，宣佈無限期休戰，AD亦早因小腿和阿基里斯腱傷患休戰逾一個月。群龍無首的湖人周日迎來占士受傷後首場賽事，亦是他們季內僅第二次缺少「大帝」，外界期待湖人能否創造奇蹟。占士今場穿上保護靴和AD在場邊觀戰，惟沒有他壓陣下，湖人進攻上明顯有更多掣肘。

三波骨折恐收「咧」

換邊後湖人維持在落後10分以上的差距，始終無法創造奇蹟，最後吞下兩連敗。今場交出13次助攻的CP3，生涯累積10,004次助攻，成NBA史上第6位球員錄得10,000次助攻，達成新里程碑。另外，黃蜂新秀榜眼拿美路波爾（Lamelo Ball）周日證實其右手腕骨骨折，預料將缺席餘下常規賽賽事，「三波」也恐怕錯失年度最佳新秀獎項。

文：華弟