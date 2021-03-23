據英國傳媒《天空體育》報道，曼城前鋒阿古路的合約將會與今年夏天到期，由於前者續約的機會不大，因此藍月現時已經開始在市場上尋找阿古路的替代者，修咸頓前鋒丹尼艾格斯就成為藍月的目標之一。

報道指，現時全球的所有頂級前鋒也進入了曼城的視線當中，今季在多蒙特表現出色的艾寧夏蘭特也是其中之一，不過除了曼城之外，皇家馬德里、曼聯、車路士以及其他豪門亦有意簽入夏蘭特，加上有傳這位挪威前鋒的身價已超過1億鎊，因此相比之下艾格斯在市場上的競爭較低，被視為較現實的選擇。

現年28歲的艾格斯自從在2019年加盟修咸頓後，又漸漸成為英超當中的最佳前鋒之一，上季丹格斯為修咸頓攻入22球後，更再次入選英格蘭國家隊的大名單中。不過現時艾格斯與修頓的合約會在明年夏天完結，而且目前為止艾格斯未有打算與球會續約，所以曼城有較大機會可以成功簽入艾格斯。

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