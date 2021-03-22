上周末推介神戶勝利船真係一身汗，輸3球都可以反勝4:3，有時賭日本波有呢度好，日本球員普遍都幾好鬥志，大比分落後都會繼續逼搶，可能佢哋都睇得《足球小將》多，「球證一日未吹雞都唔好放棄」。相反澳洲人就真係冇咁好鬥心，尤其係墨爾本勝利，一失波就好似決堤咁，好似之前嗰場對墨爾本城咁，周中澳職點可以唔買勝利對手。

周三就有兩場澳職，頭場威靈頓鳳凰（圖）就主場對勝利，初盤鳳凰就讓緊半/一，其實再讓多啲都唔驚。勝利完全冇贏波能力，前線又冇尖刀，長期處於捱打狀態，班後衞已經唔穩陣，一失守就好快散。鳳凰係我今季較喜愛嘅澳職球隊，風格上同一般澳職兵好唔同，中前場組織能力強，傳送爽朗明快，入球能力亦都唔錯，之前兩場喺領先之下畀對手追番，甚至輸埋，其實只係遇上硬淨對手，有啲格食格，今次勝利冇咁硬，鳳凰大炒格，信心飛捧上盤。

另一場珀斯光輝主場對FC悉尼，其實我都幾鍾意光輝踢法，攻力都相當唔錯，有一對高佬科拿路利同安迪基奧治做柱躉，迪亞高卡斯度又交到靚波，可惜後防真係唔穩，前面入埋唔夠後面輸，入1球失2球真係好難搞，富二代都畀你揸乾，搞到近4戰只拎到1分。FC悉尼慢慢重拾正軌，呢隊波最叻控制節奏，大勝就未必得㗎喇，不過作客只係讓平/半；「入球大細」方面，光輝都似主場入到波，補埋個「大」就最穩陣。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：

墨爾本勝利4場作客1和3負只得1分，是澳職作客最差球隊。