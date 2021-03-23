湖人球星勒邦占士（LeBron James）於上周六不敵鷹隊的常規賽中扭傷右足踝，宣佈無限期休戰，鑑於這個傷患嚴重的話需要休養長達三個月，外界擔心占士到底何時才能回歸湖人。據ESPN權威記者Adrian Wojnarowski周一更新消息指，占士很大可能會休戰3至4周時間，即約一個月，屆時湖人僅餘14場常規賽或更少。

WOJ的消息指出，湖人目前仍在評估占士的右足踝高位扭傷情況，球隊已經準備好他們要失去占士長達3周，甚至1個月時間。他指，這是此個傷患正常需要休養的時間，但占士真正的復出時間表仍需待確實：「占士的身體於整個職業生涯都展現出強勁的韌力，每次受傷都能迅速康復，但今次並不是那麼容易了，湖人亦知道占士的休戰時間很大機會是要以周數來計，而非日數。」

湖人未來兩周賽事已經相當難打，若占士需要休戰一個月的話，安東尼戴維斯（Anthony Davis）的復出時間將成湖人關鍵，他因小腿和阿基里斯腱傷已休戰逾一個月，消息指他有機會在4月初復出，但仍需視乎他本周末再接受診斷的結果。湖人未來兩周已要鬥東岸一哥76人、同市宿敵快艇等，未來一個月的常規賽對手還有冠軍大熱網隊、東岸勁旅塞爾特人、聯盟一哥爵士和新力軍小馬等。由於現時在西岸第3的湖人，僅領先身後的球隊數場勝差，情況非常不樂觀，粗略估計占士休戰一個月後復出，湖人屆時的常規賽只餘14場，這就要看餘下的紫金兵團造化如何。

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