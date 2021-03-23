近績一落千丈的德甲球會利華古遜，宣佈辭退教練保斯，改由前史特加教頭漢尼斯禾夫接掌到季尾。

利華古遜剛在德甲大敗給哈化柏林0:3，而他們過去18場各項賽事只取得4場勝仗，令這支去年12月中曾一度佔據德甲榜首的球隊，決定怒炒主帥保斯。

儘管保斯曾在敗給哈化賽後，自信可扭轉劣績，但這段時間先後在德國盃及歐霸盃都出局，加上聯賽亦跌出前4，令利華高層決意改變，在官方聲明中直言與保斯分道揚鑣是無可避免的事實，為阻止球隊繼續無止境地陷入低谷及不斷犯下相同錯誤，就要作出變化。

荷蘭籍的保斯已不是首次遭德甲球隊解僱。他在2017年離開阿積士後曾教過多蒙特，同樣因為領軍成績不濟，半年後被炒魷。

接替他工作的漢尼斯禾夫，曾經是史特加及漢堡的教練，上季赴比甲教亨克，僅一季就落鑊，接過這次看守教練職務前，在德國U18任職教練。他很榮幸得到利華古遜高層信任，強調工作甚具挑戰，目標就是要帶領球隊奪得歐洲賽參加資格。

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