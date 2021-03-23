紐約人控衞戴歷路斯（Derrick Rose、D.Rose）自上月底離隊一段時間後，宣佈於周一歸隊，他透露自己在休戰期間確診了武漢肺炎，更形容從未試過這樣的感覺，病毒攻擊力感覺是比流感強十倍。他指目前需要時間讓身體回復，短期內不知道會否復出。

D.Rose周一接受傳媒透問，略顯疲態的他表示自己的孩子都確診了武肺，整家人需要隔離。他說：「大家說每個人的身體反應都不一樣，但我以前從沒未試過有這種感覺，我感覺像患了流感，但其實完全不是流感，這比流感強10倍。就如我說，我要慢慢回來（球場），我每天都努力進步，希望可以慢慢回復平日的水準。回到球場打回我的水準，是需要些時間，但我每天都很努力，這就是我能做的事。」

D.Rose自2月28日後就再沒上陣，當大家正在享受明星賽時，他就在努力對抗武肺。紐約人下半季的6場賽事，他亦全部缺陣。他續指，3月2日他本來要隨隊作客馬刺，但他沒有上陣，翌日就感到不適，甚至乎不能夠練習，要留在家中隔離。雖然紐約人已宣佈D.Rose已完成檢疫程序能夠歸隊，但他仍需時間回復體能和身體質素，才能回到激烈的賽場。教練泰保杜（Tom Thibodeau）指，D.Rose需要狂練體能，只要他準備好，就會讓他回到場上，但他現時仍需要時間回復。上月初被活塞送往紐約人的他，今季上陣10場平均獲得12.5分。

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