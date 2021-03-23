根據意大利《共和報》報道，祖雲達斯若解僱現任主帥派路的話，有可能向阿特蘭大撬加斯柏連尼。

祖雲達斯在國際賽周前的意甲比賽，爆冷主場不敵下游的賓尼雲圖，落後榜首的國際米蘭10分，10連霸告急。派路的壓力越來越大，有指只要祖記未來5場比賽再出現失利，這位今季才上任的少帥就會落鑊，而外界也開始就下任球隊主帥作猜測。

《共和報》稱目前帶領阿特蘭大的加斯柏連尼是大熱。這位63歲主帥近年將阿特蘭大變為一支實力強勁的黑馬，而且崇尚進攻，有力將祖記的打法變得更具侵略性。不過，加斯柏連尼帶領大球會的成績教人不敢恭維，2011/12球季拾起國際米蘭教鞭，但因開季後在各項賽事錄得5場不勝，成績是1和4負，結果上任3個月就被解僱。

當然，在幾名候選人中還有前教練艾基利。自離開祖記後，艾基利賦閒在家已有1年半，雖然有指他不斷學習英語及西班牙語，為出國執教鋪路，但一直無人問津，因此不能排除他回歸的可能性，但最大關鍵在於副主席尼維特及體育總監柏拉迪斯仍會否在球會內掌管事務，皆因艾基利與他倆的關係欠佳，當年出走的部份原因，也是與尼維特不咬弦。

另一位候選人是拉素教頭施蒙尼恩沙基，祖記這幾年也一直關注這位44歲少帥，尤其他最近與拉素的續約談判陷入僵局，現在出手會是好時機。

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