公認為從未贏過NBA總冠軍的其中一位最偉大球員的湖人名宿比拿（Elgin Baylor）周一逝世，享年86歲。

湖人周一宣佈，比拿因為自然原因在洛杉磯與世長辭，他死時安詳，妻子Elaine和女兒Krystal都在身邊。

比拿於1958至1971年間效力湖人14季，曾11次入選NBA明星賽，但8次打入NBA總決賽全部落敗，包括其中三次在七場四勝的總決賽系列賽不敵塞爾特人，而他在1962年對綠軍的總決賽更曾攻入61分，至今仍是NBA總決賽的單場最高得分紀錄。命運弄人的是，當比拿於1971/72球季因為膝傷關係，只比賽了九場

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