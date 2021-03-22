車路士班主艾巴莫域治向來作風低調，這位俄羅斯石油大王最近就罕有地接受專訪，大談他對車路士的期望，更談及球隊經常更換領隊一事。

在車路士的比賽中，鏡頭經常都會捕捉到艾巴莫域治坐在史丹福橋球場的看台上觀戰的畫面，不過這位「油王」原來對上一次接受專訪已經要數到2006年。最近艾巴莫域治就接受了《福布斯》的訪問，談及了他入主車路士多年後的目標和感受。

艾巴莫域治表示，自己對球隊的期望17年來一直不變：「無論當年抑或現在，我的想法和球會所有人努力的目的都是一樣，就是贏得冠軍，我認為獎盃是決定一家球會是否成功的證明。車路士是一家擁有深厚歷史的球會，我來之前它已經存在，當我他日離開後亦會繼續存在，我的任務是確保這家球會於現在獲得成功，比及為它的未來鋪路，這也是我為甚麼着重球隊青訓工作的原因。」

連同今季被辭退的林柏特，車路士在「油王時代」所辭退的領隊已經多達10位，即使是為球隊奪得雙冠的安察洛堤、為車路士贏得首個歐聯冠軍的迪馬堤奧、抑或是二進宮的摩連奴統統難逃被炒命運，不過艾巴莫域治認為這並不是問題：「我認為這是務實的做法，我們樂於在正確的時間作出正確的改變，以確保我們能夠達成長遠的理想。」

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