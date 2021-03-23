據印度傳媒報道，當地時間周一（22日）晚在南部泰倫加納邦一個運動場發生看台倒塌事故，造成超過100位觀眾受傷。

事發於泰倫加納邦蘇里亞佩特市的SP Office Grounds運動場，當地周一晚正舉行第47屆全國青少年卡巴迪錦標賽，現場有超過1,000位觀眾由全國各地前來觀戰。晚上6時30分，開幕典禮進行數分鐘後，其他觀眾正為球員歡呼打氣，現場氣氛熱烈，惟三個看台當中有其中一個突然倒塌，看台從後方向前傾向地面，部份觀眾被壓在下面。由於看台倒塌造成恐慌，觀眾爭相走避下更有人踩人的現象，造成更多人受傷。

受傷觀眾已被送往當地醫院治療，初步報告顯示事故造成超過100人受傷，其中2人傷勢嚴重，需要轉介往海得拉巴的醫院接受更完善治療。據報今次事故是因看台臨時搭建不夠堅固，未能支撐大批觀眾的重量，有指建成看台的主要材料是木材，而現場坐滿了1,200位觀眾。泰倫加納邦警方指，事件仍需要進一步調查。而泰倫加納邦教育部長雷迪（Jagadish Reddy）本來要主持開幕典禮，也迅速前往出事的看台幫忙進行營救。

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