多蒙特20歲中鋒艾寧夏蘭特成為今夏各大豪門的搶手貨，但他本人最近親身辟謠，強調與蜜蜂兵團仍有3年合約在身。至於剛取得職業生涯500球的蘇亞雷斯，最近也在專訪中盛讚夏蘭特，坦言自己更喜歡這位挪威神童多過基利安麥巴比。

艾寧夏蘭特獲巴塞隆拿、皇家馬德里、曼市雙雄及車路士等一眾大球會垂青，傳言滿天飛，但現在回到挪威國家隊報到的他，在周一出席對直布羅陀的世盃外賽前發佈會時，就親自解說未來去向。

「我和多蒙特還有3年合約，從來沒有受傳言影響我在這裏的決心，也沒甚麼好擔心。」或許上周德甲，夏蘭特在比賽中梅開二度，但多蒙特最後遭科隆逼和2:2，賽後被鏡頭拍攝到他向對手怒掟波衫憤而離場，顯然是不滿球隊表現，因此令他要藉這個機會澄清離隊傳言。

夏蘭特在市場上炙手可熱，也有很多人拿他和巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比比較，認為他倆是未來主宰足壇的人物。效力馬德里體育會的蘇亞雷斯就抒發己見，表示他更欣賞夏蘭特：「他是偉大的球員，具觀賞性且體能又出眾，他是世上其中一名最好的9號球員，會刻劃一個新世代。我會更喜歡夏蘭特多一點，但麥巴比現在也處於高水平狀態。」

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