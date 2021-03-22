作為動漫王國，日本的漫畫題材相當多元，不少動漫作品更以體育作主題。過去不少日本運動員都曾表示，自己受到某些漫畫作品啟發而成為運動員。不過近年的日本體育動漫已不單止以架空的人物作主角，甚至將現實的運動員如大坂直美帶入漫畫，透過動漫的力量吸引更多不同界別的粉絲關注日本體壇。

文：薰爵

「宅經濟」已經成為日本近年其中一項重要產業，體育與動漫的關係已不止於青少年看過《足球小將》之後立志成為一位足球員的勵志故事。近年不少運動員或球隊，均透過與漫畫家合作出版漫畫作品，增加人氣及擴闊粉絲層面。

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大坂做宇宙第一球手

剛奪得澳網女單冠軍的大坂直美，是近年日本國內其中一位人氣急升的運動員，上月就有一套以大坂直美和其家人為題材，名為《Unrivaled NAOMI天下一》的兒童向漫畫，在一本少女漫畫雜誌開始連載。故事講述大坂直美自幼就希望成為全宇宙第一的網球手，並且為了守護人類的希望和夢想，與黑暗勢力對抗的冒險之旅。漫畫由大坂直美的姐姐麻里負責監修，原畫則由《光之美少女》系列的漫畫家上北雙子繪畫。

與許多年輕運動員一樣，大坂直美小時候同樣受到日本動漫薰陶，不過她最愛看的並不是運動漫畫，而是《美少女戰士》等少女向作品。其實這位日本球手已不是首次以漫畫角色登場，早在2019年她就與另一位日本球手錦織圭以漫畫人物造型，與《網球王子》多位角色一同在杯麵廣告出現。不過這個廣告就引起了種族歧視的爭議，片中大坂直美的膚色遭到「漂白」，雖然一向敢言的大坂直美未有公開批評廣告商，不過外界就猛烈抨擊有關商戶對混血兒存在偏見，最後該商戶在輿論壓力下決定將廣告下架並公開道歉。

借泰國美斯擴展市場

足球可說是日本漫畫其中一個最熱門題材，早前亦有以現實球員作為主角的漫畫推出，不過主人公並非日本球員，而是效力日職北海道札幌岡薩多的「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛。日職近年積極擴展東南亞市場，作為日職史上首位泰籍外援，猜拿迪普無論在日本及家鄉都擁有極高人氣，正好成為日職宣傳大使。札幌去年底與經典足球漫畫《足球風雲》作者大島司合作，推出了一本以猜拿迪普為主角的短篇漫畫《猜拿迪普物語Be ambitious》，內容講述這位泰國球星的從家鄉到日本的足球旅程，以漫畫這種「共同語言」向東南亞地區推廣日本足球。