英國傳媒報道，英超下游球隊紐卡素領隊布魯，安排了球隊九日內休息六日，由於球隊面臨降班威脅，球員們對於所獲得的日數越來越感憂慮。

排在聯賽榜第17位的紐卡素上周六在英超作客以0:3受挫同樣要為護級而戰、排第16位的白禮頓，少賽一場下只領先第18位的富咸2分。英國《每日郵報》報道，紐卡素球員周日和周一休息，周二才重返訓練場進行操練，惟報道亦透露，布魯士計劃讓球隊在下一周末再放四日假，由周五休息至下周一，表示紐卡素本周只進行三日操練。

報道引述消息人士說︰「球員們現在已習慣了自己訓練，對有關安排並不感驚訝。」不過，《每日郵報》指，他們知道有球員得悉班主艾殊利繼續支持布魯士都感到震驚，球隊中有一種感覺是布魯士希望被解僱，而對白禮頓一場的表現顯示，布魯士很可能在更衣室內已失去支持。

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