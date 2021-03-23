周日天水圍飛馬主場對愉園的賽事，愉園主教練鮑家耀賽後批評球證羅碧芝欠體能下影響執法水平，言詞提及到涉性別歧視字眼。消息指，羅碧芝已去信足總投訴鮑家耀。

羅碧芝在周日飛馬對愉園的港超聯任主球證，是她今季第二度於港超聯擔任主球證，該仗飛馬憑山度士的入球以1:0勝出，賽後愉園職球員對羅碧芝的執法大感不滿，激烈投訴，林衍廷賽後被罰紅牌。

愉園主教練鮑家耀賽後對傳媒表示：「大家看到，羅碧芝沒有足夠體能執法男子賽事，要求足總不要再安排女球證。先不論輸贏，亦非看輕女性，沒有體能跟到比賽節奏，會看漏很多東西，甚至完全看不到。」此話涉性別歧視，愉園昨日亦指，鮑家耀有關言論不當，向受影響人士致歉，並會深切反省，且會召開隊內座談會，提醒職球員注意言論。

消息指，羅碧芝昨日已去信足總，投訴鮑家耀有關言論，料足總紀律委員會需要就此事研訊。

另外，早前理文球員余煒廉涉種族歧視南區隊長佐佐木周一事，南區不會主動向足總報告事件，由於足總沒有收到球隊報告，料余煒廉可避過足總研訊。理文早前表示會內部處分涉事球員，余煒廉在周日對流浪一仗沒有在球員名單之上。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！