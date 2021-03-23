中美洲國家伯利茲的國家足球隊周一抵達海地備戰世界盃外圍賽期間，球隊所乘坐的巴士遭當地的武裝份子脅持，幸好經過隨行的海地警察與武裝份子談判後，球隊一行人終於平安無事獲得放行。

伯利茲原定於周四的的世盃外中北美地區分組賽作客海地，球隊於周一抵達當地備戰。不過當伯利茲國家隊一行人乘坐旅遊巴士由機場前往酒店途中，一班手持步槍的武裝份車騎着電單車將巴士截停打算搶劫。雖然海地政府派出了4名警察護送球隊，不過在武裝份子面前亦無能為力，只能跟對方作出談判，幸好武裝份子最後被說服離開，伯利茲國家隊終於平安到達酒店。

伯利茲隊長迪安麥古尼事後表示，當時的情況相當驚嚇：「那時候我們感到非常恐懼，幸好最後大家都平安無事。」伯利茲足總在社交網站Facebook發表聲明，譴責武裝份子的行為，又強調球隊成員的安全是足總的優先考慮因素，伯利茲足總已經將事件通報國際足協，暫時未知周四的賽事會否受到影響。

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