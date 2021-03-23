開首寫漏了，「員」與「完」間的鴻溝，還有一個「元」字從中作梗。

體院精英訓練資助據運動員成績分六級，奧運或世錦賽得獎者列入最高級「精英甲+」，依2015-2016年的標準每月資助逾30,000港元（現已增至40,000港元），杜小鳳入體院時資歷尚淺，成績只達最低級「成年隊」門檻，每月資助約6,000元，母親以為當年成功勸退杜小鳳，沒想到女兒成年後又再為空手道糾結，「佢當時好反對，得6,000蚊1個月，佢覺得唔好啦女，又嚟空手道呀？」機會只得一次，杜小鳳訂下一年界線，假如最後無甚成績便離開體院，「我同阿媽講『10年前我放棄咗，今次我唔想再放棄，家用我會照畀，放心啦。』當時我好享受練習後有比賽，真係有個目標，錢銀唔係咩問題，就算最後真係冇成績要走，我都叫做盡咗力。」

訪問後回到公司，同事指着訪問照片讚杜小鳳「對眼識笑」，我建議不如重溫她示範空手道的影片，眉清氣秀的臉孔上，雙眸眼神凌厲如射出激光，懾人得讓人不敢直視，這是一種生在骨子裏的剛毅和堅決。有別於過往單獨埋頭熟習套拳動作和爆發力，改練隊際她須與新隊友配合，三位一體，呼吸時機亦要拿捏得準確，最困難一關乃克服恐懼的心理關口，「我當時連點落地、點扮死都唔識，全部都要重新學過，其中技巧就係做咗先、唔好怕痛，例如要練喺隊友人咁嘅高度撻落地，我企喺高凳上面心諗『嘩，好淆好驚唔敢跳。』」為求增加動作難度，她又報名坊間課堂學習後空翻，「佢哋好似係啲武術指導嘅人去教，學點碌同魚躍跳等，課程唔關武術事，都學咗兩個月先做到個動作。」

路是自己選，惟有硬着頭皮繼續，練習受傷為家常便飯，「我哋動作逼真，一唔小心踢到喉嚨，成分鐘講唔到嘢，呢啲小傷嚟啫。」其膝蓋曾經長生水囊，每次後空翻落地皆痛得不能動彈；又曾落地不慎誤傷頸部，要戴上頸箍，「我唔敢同阿媽講，佢會覺得好大件事，小題大做，我當冇事發生算啦，報喜不報憂。」