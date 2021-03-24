周三晚於元朗大球場上演的港超聯獨腳戲，傑志在完場前由安永佳建功，以2:1絕殺有孫銘謙一度追平的天水圍飛馬。傑志賽後得16分，續居榜首。

飛馬今仗有主力前鋒達施華先列後備，傑志則有何振廷正選上陣。開賽初段傑志佔優，但以飛馬兩次角球攻勢較有威脅，只是通通都未能打破僵局。戰至29分鐘，丹恩奴域博到基斯禁區內犯規，傑志得到12碼，由加維蘭操刀射入，半場領先1:0。

易邊後飛馬即換入達施華，亦搶到不少攻勢，戰至75分鐘終由孫銘謙勁射破網，追成1:1平手。餘下時間兩隊互有攻守，傑志在完場前得到角球機會，飛馬以劉學銘入替方栢倫圖加強制空力，但劉學銘未能阻止安永佳頂入，後者助傑志以2:1絕殺飛馬。

飛馬主教練郭嘉諾賽後表示：「對不起球迷，很想帶3分給他們，球迷放工、放學後趕來，但最後1分也不能送給他們。」他認為球隊表現不錯，但體力恢復不及傑志。被問到完場前的調動，他表示：「我堅持我的調動，換一個較高的球員，用作防守對方的角球，甚至我們進攻時亦有作用。就算我沒作這調動，最終失球，或許也會被質疑，足球就是這樣。」

再以頭槌入球的安永佳就指：「或許我的身高和體格有點優勢吧，在禁區內遇到機會就要盡力把握。」丹恩奴域加盟後，安永佳多被安排任左翼，他對此表示：「我不介意，我喜歡踢前鋒，但當有丹恩奴域這種隊友，我樂意遷就，我亦在他身上學到很多。」主教練朱志光指，陳晉一和蘇沙受傷，令球隊邊路攻勢近日減弱。

今仗有1,215名球迷入場，民政事務局體育專員楊德強亦是座上客，他透露正處理亞協盃外隊來港作賽的安排，認為進展樂觀，此外近期疫情緩和，香港體壇陸續復賽，他指當局會盡力協助，「上星期例如田徑有測試賽，大家辛苦一點，但都順利，壁球亦有比賽，相信其他賽事會一直安排，我們都盡力幫手提供意見，亦知道單車正籌辦比賽，我們正等待更多資料，希望可辦到。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！