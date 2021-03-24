禮拜四西班牙國家隊就會出戰第一場2022年世界盃外圍賽，主場擺擂台陣迎戰希臘。喺打世盃外之前，西班牙足總就公佈咗佢哋最好嘅會徽，有別於過去大膽嘅用色同埋圖型，新Logo竟然就係一個圓形入面有西班牙足總簡稱「REFE」4隻英文字，實在係簡約到嚇親人，仲成為咗網上熱話。

為咗隆眾其事，今次公佈新Logo西班牙足總主席魯比亞里斯仲專登搞咗個活動同傳媒分享，相比過去西班牙足總Logo有啲抽像，但用色有代表性得嚟圖型又夠獨特，一見就認得係西班牙唔同，新Logo話就話好簡約，但似乎就簡約得過晒份，仲俾人無咩誠意嘅感覺。而新Logo最大用處，似乎就係跟埋落融入埋國徽一齊出現喺國家隊波衫。

唔使講，呢個Logo一出當然網路就罵聲四起喇，魯比亞里斯仲喺活動入面話籌備整新Logo由19年11月就開始，所以網民都認唔住係咁鬧「搞咗年幾就係搞到咁？」、「究竟邊個天才批錢話整？」，「唔好同我呢個嘢要畀錢整！」仲有唔少網友貼出好似德國拜耳藥廠同英國bt sport呢啲公司，又係一個圈入面有字咁，令人覺得似公司多過似足總囉。

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