體育故事，不外乎兩個字的差別：堅持下去就是「運動員」，撐不下去便是「運動完」。杜小鳳16歲便於全港大賽得獎，日夜苦練的代價是學業大倒退，「我阿媽崩潰呀，話想我考好會考高考，入大學再搵份好工。」她聽話棄武從文，大學畢業當助理工程師，誰知空手道在生命中攔途再現，27歲盡地一煲辭職進體院，阿媽詫異不解。五年過去，見識過精英運動員生涯，又重拾安全帽進出工地，她慶幸生命有Take 2，「𠵱家咁樣我人生精采啲。」 體壇常聞一個「圓」字，有些人不再運動，日久變成一個「圓」，杜小鳳的「圓」卻是圓夢的「圓」。

記者：洪量丰

攝影：黃雲慶

【完】聽媽媽的話 16歲掛袍

故事要從20年前說起。90年代功夫電影大行其道，11、2歲的杜小鳳在電視前看得入迷，央求母親讓她學功夫，「我一開始係想去少林寺，甚至出家做尼姑，阿媽梗係話唔得啦，佢睬我都儍，但我好想學喎，咁啱社區中心有空手道同跆拳道學，但空手道又平啲，所以就揀咗喇。」她瞇起雙眼笑說兒時好動，球類運動樣樣皆精，母親希望她平衡發展，又替她報名文靜活動，「佢叫我吹長笛、彈鋼琴，不過最專都係空手道。」

無他，杜小鳳甫報名即一頭栽進空手道世界，同學放學逛街看戲，她趕赴道場訓練，每晚練至11、2時才回家，短短四年已考得黑帶，16歲於全港大賽個人形奪季，前途看似一片光明，但母親眼見她學業倒退，猛然落閘，「有得必有失，我冇時間溫書，由最初全級排十幾跌到四十幾，之後仲七十幾，跌出埋精英班，我媽崩潰呀，佢語重心長話想我考好會考同高考，入大學再搵份好工。」捨得嗎？不捨得！但生活來到分岔路，現實不由她作主，「我放太多時間落去，影響晒學業，阿媽接受唔到，中間拗咗好多次。我聽佢講就放棄咗空手道，之後七年來都冇接觸過空手道。」