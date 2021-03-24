前世界排名第一的英國球手梅禮宣佈，因為左腿腹股溝受傷，宣佈退出邁阿密網賽，繼早前因第四名孩子出生，決定放棄出戰杜拜網球賽後再一次棄戰，連同祖高域、拿度及費達拿昔日網壇「四大天王」全數避戰。

曾經兩次奪得邁阿密網賽男單冠軍的梅禮，原定在周三首圈將會迎戰南非球手夏里斯，然而世界排名已滑落至第118位的梅禮表示：「我在訓練中沒有問題，感覺不錯，周五做了些健身亦沒有問題，然很早上三時許感覺到腹股溝痛楚，當我起床時感到走路有點困難，我不知道這個受傷是從何而來。」

最終現年33歲的梅禮決定棄戰邁阿密網賽，對上一次參加ATP巡迴賽是本月初的鹿特丹網球賽，可惜梅禮以直落兩盤5:7、2:6不敵俄羅斯球手魯布列夫次圈止步。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！