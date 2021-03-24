英格蘭將於今期國際賽出戰3場世界盃外圍賽，打頭陣是周四主場迎戰歐洲魚腩部隊聖馬力諾，相信會是英軍當家射手哈利卡尼，繼續創新為國家隊入球數字的大好機會。目前已為英軍上陣51場攻入32球的卡尼，暫列英軍入球榜第六位，現年27歲的他定必希望能夠在未來，追趕前英軍射手朗尼53球的入球紀錄，並力壓卜比查爾頓、連尼加、基里夫斯等名宿，成為英格蘭史上頭號射手。

不過英國《每日郵報》報稱，英格蘭領隊修夫基未必會滿足卡尼的願望，這是由於球隊一周內要出戰3場賽事，除了先鬥聖馬力諾及阿爾巴尼亞兩支弱隊之外，下周三還要在主場迎戰出線最大競爭對手、有羅拔利雲杜夫斯基壓陣的波蘭。

加上過去兩周，卡尼的足踝及膝關節出現了輕微不適，他所屬的球會熱刺已將相關資訊向英軍交代，且考慮到今季卡尼征戰頻密，今季已為熱刺上陣了40場賽事，追平了前季及超越了上季的上陣場數，故修夫基為了保留卡尼的體力，有機會控制卡尼在今期國際賽的上陣時間，不論是把他先列後備，還是提早要他退下火線，這或將影響他追趕朗尼入球數字的機會。

至於同樣視卡尼為球隊最重要成員的熱刺，領隊摩連奴早前曾言：「我相信他（修夫基）與哈利有良好的關係，這代表他們會有很好的溝通，我希望不用我在他們之間說些東西，我希望他們會有共適去保護球員。」

英軍史上射手榜

排名 球員 上陣/入球 國家隊生涯

1 朗尼 120場/53球 03-18年

2 卜比查爾頓 106場/49球 58-70年

3 連尼加 80場/48球 84-92年

4 基里夫斯 57場/44球 59-67年

5 奧雲 89場/40球 98-08年

6 哈利卡尼 51場/32球 15年至今

只列前六

資料來源：互聯網

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！