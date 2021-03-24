周二NBA常規賽東岸勁旅網隊作客惡鬥西岸的拓荒者，雖然今仗網隊有杜蘭特（Kevin Durant，KD）及K艾榮（kyrie Irving）缺陣，但夏登（James Harden）一人支撐大局依然無問題，個人攻入全隊最高的25分之餘，全場更送出極為誇張的17次助攻平個人生涯紀錄，助網隊以116:112險勝雙槍同樣手感冰冷的拓荒者，繼續穩守東岸次席。

今仗網隊續有2月中已因傷缺陣KD繼續倦勤，另外K艾榮亦因家事告假未有隨隊，今仗靠夏登一人撐場。雖然夏登今仗三分7射0中，而且投射命中率低見29.2%，但他今仗屢屢造就隊友，交出17次助攻追平生涯最高紀錄，亦令謝夫格連（Jeff Green）及奇勒斯頓（Nicolas Claxton）一眾隊友成為奇兵，分別攻入20分及16分。

雙方前三節分數不相上下，但第四節網隊開始拉開，與拓荒者後場雙槍尼拉特（Damian Lillard）及麥高倫（C.J. McCollum）同樣手感一般不無關係，在比賽尚餘2分30秒時拓荒者追至落後3分，但連番機會未能把握，第四節之王的尼拉特更未有得分。尼拉特雖然亦有22分貢獻，但三分球14投僅得3中，雖然有簡達（Enes Kanter）交出「雙雙」19分及19助攻，但未足以帶領拓荒者贏波。

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