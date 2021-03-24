周四英格蘭將會在世盃外主場迎戰弱旅聖馬力諾，賽前重新入選三獅軍團的曼城後衞史東斯坦言，希望能將正在爭逐四冠王的曼城，這種勝利姿態注入英格蘭大軍之中。

自19年11月後未有再為英軍效力的史東斯，由於今季在曼城表現回勇，得以連同球會隊友基爾獲加、史達寧及菲爾科頓，入選今期英格蘭大軍。史東斯坦言：「如果我們可以將勝利姿態注入英軍，這將是無價的，我們將會繼續在曼城奮戰至季尾，然後看看能贏得甚麼，我喜歡每個人都能贏得些東西後才入選英軍，但這是不可能的。」

對於自己獲得重召，史東斯則稱：「早幾天我就在家中，等待訊息通知我會否入選，時間過得很慢當你坐在等待，這是獨特的時刻，我早十分緊張的，我非常努力工作並聽到其他人說我應該入選，但直至收到入選訊息的一刻我才會相信，我希望收到好消息，這絕對是一個鼓舞。」

「在家中看英格蘭比賽是很痛苦的，你會覺感到有點無能為力，因為你不能成為球隊的一員，但我以此為動力要踢得更好。因此當我收到入選訊息，能夠重新入選及再見熟悉的面孔，這真是美好的時刻。我和領隊不時互發訊息，從U21至今我們已合作多年，我相信他跟所有人都一樣，他的角色就是讓你參與其中。」

另一名同樣再獲入選的曼聯後衞勞基梳爾則稱：「老實說實在太好了，我很自豪及高興能夠重新入選，相隔長時間後能夠重新入選實在不可思議，很高興見到領隊、職員同男孩們。我認為最重要是重新享受足球，我認為我做到了，我要繼續努力，並保持高度的自信。」

早於7年前已首次入選英軍的勞基梳爾則指：「雖然我曾經不幸受傷，但我一直堅持及相信自己，即使你有時信心受挫時，我仍然希望能不斷提高水準，向世人展示我的能力。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！