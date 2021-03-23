幸好，杜小鳳有喜可報。

隊伍組隊數月初試啼聲，即奪全國賽冠軍，同年三人再上一層樓戰世錦賽，她心中七上八落，「真係八號波、星期六、日都會返去練，好難打，人哋外國對手練幾年，我哋練得三個月。」比賽首輪她們即要硬碰東道主奧地利隊，「好頹呀，一嚟就要對主場隊。」誰料初生之犢淘汰對手，最後以第七名完成賽事，雖是五年前的事，但杜小鳳說起依然睜大眼睛，彷彿難以置信，「竟然贏咗？吓真係？最後攞第七係喜出望外，超級難忘。」靠此一役她鯉躍龍門，運動員身份由最基本的「成年隊」一舉升上「精英甲」，每月資助幾級跳，「我發覺付出咗原來係有回報，所以真係唔好計較住。」

空手道比賽主要分自由搏擊及套拳類的個人形和隊際形三大項，惟奧運及亞運只設前兩項比賽，故世錦賽及亞錦賽即屬杜小鳳一隊可挑戰的最高殿堂，她們首次參加世錦賽即位列第七，惟三戰亞錦賽，直至前年才首度站上頒獎台，「頭兩次都係想爭牌，但爭完得個桔，前年真係爭到喇（季軍），證明自己上到另一個層次，喺亞洲有番咁上下。」本來她們劍指再下一城，但疫情殺到，目標通通讓路，比賽延期，訓練暫停，沉澱一年後她決定退出隊際，改以兼職運動員身份專攻個人形，冀年底能代表香港參加全運會，「我想睇吓可唔可以喺個人方面有發展，退隊最大掙扎係責任，因為隊際冇咗一個人就好似冇咗條手臂，不過同隊友傾完，大家都明白意向。」

疫下人人茫然，她決意尋覓新方向，除於浸大執教鞭教授高中應用學習課程，後來有工程界朋友邀她合作協助，兜兜轉轉又重新申請平安卡進出地盤，「冇咗正常訓練，生活有好多空檔，朋友做拆卸工程，需要有工程底子嘅人幫手做後勤，整理文件。」這一年她生活大變，但變幻實是永恆，曾經離開道場復載譽回去，別過工地又再次歸來，她常言「機緣巧合」，生涯機遇看似總在計劃以外，但於她起碼樣樣俱「圓」，心滿意足，「再揀多次我都係會咁行。如果本來一開始就做運動員，又可能冇大學學位，做唔到工程，可能行咗第二條路，但我覺得咁樣嘅人生係精采啲。」