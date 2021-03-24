今季NBA球員轉會限期將於香港時間周五凌晨三時屆滿，儘管按目前的情況來看，出現季初夏登（James Harden）由火箭轉投網隊那種驚天大交易的機會似乎不大，但魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon）、火箭後衞奧拉迪普（Victor Oladipo）與塘鵝控衞朗素波爾（Lonzo Ball）等球星仍然有望轉會，成為前列球隊爭標或爭入季後賽的最後拼圖。

魔術今季高開低走，25歲前鋒A哥頓雖然仍有一年半合約在身，但他直言不想再蹉跎歲月，故已向會方提出轉會要求。他說：「我已多次向管理層反映，球隊多年來的打法與戰績令我有多沮喪。情況已到了爆發的臨界點，我相信有很多人也有同感。」於14年選秀會首輪第四位被魔術選中的A哥頓，歷年只曾兩度協助球會打入季後賽，但兩次均告首圈出局。他今季平均每場有14.6分及6.6個籃板球，據報塞爾特人、拓荒者、金塊與太陽等黑馬份子，都希望借助其出色的運動能力，提升爭標機會。

美國傳媒又指，季初才加盟火箭的奧拉迪普，今季場均雖有20.8分，但正處於重建階段的火箭，已打算以他作為籌碼，換入幾個年輕球員與選秀權。不過，由於奧拉迪普早前已拒絕了火箭提出的兩年4,500萬美元（約3.5億港元）新約，並可於今季結束後自由轉會，所以熱火與紐約人就算有興趣接收他，也不會交出能夠打動火箭的籌碼，令交易成事的難度大增。

另一方面，今季場均有14.2分及5.6次助攻，三分命中率更升至38.5%的朗素波爾，據報亦獲得快艇、紐約人與公牛等球隊垂青。然而，據悉波爾本人傾向留隊協助塘鵝爭入季後賽，留待季後再投身自由球員巿場，爭取一份年薪2,000萬美元的肥約。

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