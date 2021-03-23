原本會在國際賽期出戰非洲國家盃外圍賽的喀麥隆，此前公佈的25人名單當中，拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭這位國家隊常客的名字出現居然未有出現。據德國傳媒報道指，原來這位31歲前鋒之所以落選喀麥隆國家隊大軍名單，是因為喀麥隆足總填錯電郵地址，令到祖普莫亭錯失為國家隊效力的機會。

報道指，此前喀麥隆國家隊公佈最新一期的國家隊大名單時，祖普莫亭未有被列入大名單當中，當時喀麥隆教練干斯卡奧就表示，因為祖普莫亭未有進行回應，所以將這位拜仁前鋒排除在外。原本在確認國家隊名單後，喀麥隆足總的工作人員需要向入選的球員以及效力的球會寄出一封電子郵件，不過在向拜仁以及祖普莫亭寄電郵時，工作人員竟誤將收件者填上了自己的電郵地件，意味着喀麥隆足總這次邀請寄回到自己的電子郵箱當中，這次人為失誤導致祖普莫亭及拜仁自然未有得知喀麥隆足總徵召球員一事。

因為這次喀麥隆足總的「擺烏龍」，就令到祖普莫亭錯失為球隊出戰非洲盃外圍賽的兩場比賽，雖然喀麥隆已經提早出線，不過這次事件就惹來祖普莫亭的父親兼經理人公開炮轟喀麥隆足總，並提到兒子已經準備好為國家隊出戰，而且拜仁亦允許放人：「足總聯絡了我，希望了解一下發生什麼事，我隨後聯絡了拜仁，他們確認未有收到邀請。足總看來是填錯了電郵地址，這完全是缺乏專業的事情，發生邀請時，請確保要將其發送到正確的電郵地址，我不明白這為什麼會是祖普莫亭及球會的錯。」

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