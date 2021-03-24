國際足協（FIFA）前會長白禮達因涉貪污醜聞在2015年下台，之後他與歐洲足協（UEFA）會長柏天尼齊被獨立調查委員會判定有罪，禁止參與足球事務長達8年，翌年獲減刑至6年，而刑期將在今年10月期滿。不過FIFA周三宣佈，白禮達被「加刑」6年8個月，禁止他參與足球事務至2028年。

FIFA在聲明中表示，白禮達和前FIFA秘書長禾克（Jerome Valcke），因違反了FIFA的道德守則而被罰。聲明指經調查後發現二人在多方面，包括在FIFA舉辦賽事後支付予高層的獎金、各種僱傭合約延期和修改條款，以及禾克的私人法律支出卻向FIFA報銷等，都有違規行為。

最後FIFA道德委員會審判庭裁定，白禮達因利益衝突、收取或提供禮物和其他利益，以及違反職位誠信而被罰禁止參與足球事務，而禾克除了以上罪名外，瀆職罪也罪名成立。外界相信，隨着今年已85歲的白禮達被禁止參與足球事務至2028年，他要在國際球壇東山再起，基本上已無可能。

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