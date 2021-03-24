前曼聯中場碧咸，職業生涯曾與現任曼聯領隊蘇斯克查，一同在紅魔鬼效力了七年，期間贏過5次英超及1次歐聯冠軍。現時已經成為美職聯球隊國際邁亞密班主的碧咸坦言，蘇斯克查正在曼聯做出令人難以置信的工作，力撐這名舊隊友的領軍能力。

碧咸近日接受ESPN訪問時談及曼聯及蘇B：「我看到了一些對他的批評，但當你成為曼聯領隊後，不論你在過往有多成功，總是會有人作出批評，其實不論是球員、班主或領隊也是。」

「蘇斯克查在球圈很久，足以應付這些批評，他非常冷靜，完成自己的工作，我認為他在曼聯做出了令人難以置信的工作。」

「球隊的結果正開始說明一切，希望可以持續下去，因為球迷們愛蘇B，我們都愛蘇B並想他做得好，所以當批評到來，他亦能應對。」

對於英格蘭有否機會贏得歐國盃，碧咸則對修夫基的球隊有信心，並指自己多年來為國家隊效力，至是希望能贏得獎盃，並為英格蘭上陣及成為英軍隊長感到驕傲，故他總是相信英格蘭可以勝出。

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