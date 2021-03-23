周三世界盃歐洲區外圍賽燃起戰火，E組比利時主場迎戰威爾斯。比利時世界排名第一，全因打國際賽絕不馬虎，去年歐國聯6戰5勝1負，贏出的比賽有4場淨勝對手多於1球，而且論實力絕對在威爾斯之上，今仗「歐洲紅魔」坐鎮主場可望先拔頭籌，敲「讓球主客和」[-1]的「主勝」。

文：亨少

作為上屆季軍，比利時今屆再踏上征途，教練馬天尼斯今回點兵多達33人應付3場外圍賽。雖然缺少隊長夏薩特，但幾乎已齊集老中青三代的比利時球員，老將方面有已經遠赴日職、年屆35歲的華美倫，中生代則有奇雲迪布尼、盧卡古及泰拔高圖爾斯等上屆世盃主力。

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國際賽例不留手

至於新一代方面，於AC米蘭站穩正選、年僅21歲的沙利麥卡斯再度入選，另外，已多次入選大國腳的千禧後新星禾沙治亞倫，以及謝利美杜古同樣有份，亦教球迷期待。現時的比利時不單有一眾為頂級球會效力的球員，還有如丹尼斯普拉特、泰利文斯及李安度杜沙特等長期於英超任正選的實力戰將，即使名氣欠奉，但戰力不用懷疑。

觀乎近年比利時出戰歐國盃外圍賽及歐國聯的態度，球隊經常賣力爭取入球，所以不時製造誇張比數，加上主場出擊更是聲勢十足，上次落敗已經是2016年的事。雖然威爾斯有一定防守力，但面對盧卡古領銜的比利時鋒線，今仗恐難保不失。

威爾斯群龍無首

威爾斯今次點兵亦多熟悉面孔，除艾朗藍斯因傷退隊，近期回勇的加里夫巴利在陣，帶領丹尼爾占士及哈利威爾遜等新星。不過，領隊傑斯因早前涉嫌襲擊女友惹官非，今次世盃外未能親自督師，改由助教羅拔比治領軍，相信對球隊發揮有一定影響。

雖然現時威爾斯可以湊出英超兵防線，但如艾芬安柏度及祖朗頓等小將潛質優厚卻欠經驗，未夠級數擋住比利時強大鋒線。威爾斯去年友賽作客僅以二線兵為主的英格蘭以三球大敗，可見遇強即屈，今仗遇上最善於鬥實力次一級球隊的比利時難逞強。