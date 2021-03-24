再有香港運動員奪奧運入圍資格，馬術港將鄭文傑日前在葡萄牙舉行的大獎賽中取得佳績，鎖定奧運場地障礙個人參賽資格，香港馬術總會將於六月決定最終出賽人選。

鄭文傑及座騎「 Tyson AZ」本月出戰在葡萄牙維拉摩拉舉行的CSI4*大獎賽事，僅獲一個時間罰分，鎖定東奧參賽資格。除鄭文傑及去年已確認資格的林立信外，港隊尚有賴楨敏、梁巧羚及黎嘉怡三名場地障礙賽代表。由於香港只能派一人出賽，香港馬術總會將在6月21日取得資格的限期後，選出最終為港出戰的代表騎手。

除場地障礙個人賽外，香港馬術隊另一運動員何誕華前年九月奪得三項賽個人賽入場券，曾靝賜、謝佩婷和鐘美娟亦已獲得殘奧會參賽資格。

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