黃蜂新人「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）上周對快艇一戰中因手部受傷提早退下火線，及後經檢查後證實為右手手腕骨裂，隨即接受手術，並且幾乎肯定緣盡今季賽事。但周二美國傳媒指三波手術成功，更指在觀察四周後再作評估，若情況良好的話可望季內復出。

根據多家美國傳媒報道，年僅19歲的三波已經完成手腕手術，並且一切順利。據《The Athletic》記者Shams Charania消息指，接受手術後三波將接受為期四周的觀察期，期間會不斷評估康復的進展，現時仍有一定機會在季內完全康復趕及復出。

作為今季最突出的聯盟新人，三波今季場均得到15.9分、5.9籃板和6.1助攻，而且以19歲140日之齡成為NBA史上最年輕取得「大三元」的球員。今季黃蜂表現令球迷驚喜，現時以21勝21負排東岸第5，雖然缺少三波之下要爭入季後有一定難度，但相信不少球迷期待他屆時可以趕及復出與隊友征戰季後賽。

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