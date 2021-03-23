瑞典鬼才前鋒伊巴謙莫域2016年歐國盃外圍賽出局後宣佈退出國家隊，今年再以39歲之齡回歸，平時一向語出驚人勁有霸氣嘅伊巴，周一出席國家隊記者會嗰陣就相當謙虛，話希望可以用自己嘅經驗幫到球隊，佢仲忍唔住流下男兒淚㖭，認真少見。

伊巴將會喺嚟緊嘅國際賽期再次代表瑞典，喺世界盃歐洲區外圍賽對格魯吉亞同科索沃。呢位AC米蘭前鋒周一就同國家隊教練安達臣出席記者會，席間伊巴就俾記者問到佢兩個仔，14歲嘅麥斯米蘭同13歲嘅雲遜對佢再次為國家隊效力有咩睇法嘅時候，伊巴就表現得相當感觸。

返國家隊報到整喊細仔

相隔五年後再返瑞典國家隊嘅伊巴表示，細仔好唔捨得佢離家參賽：「你問嘅唔係一個好問題，不過唔緊要，當我離開屋企時雲遜佢一直喊。」講時伊巴眼泛淚光，仲用手撳住鼻樑同雙眼，好似好sad，同佢平時充滿霸氣嘅性格截然不同。

伊巴早喺去年底接受訪問嗰陣，已經透露有意再次為瑞典披甲，佢亦表示雖然自己已經離隊五年，但仲係心繫瑞典：「作為一位球員，為國家隊比賽係最重要嘅事，我一直都有留意球隊嘅近況，亦認為自己可以為球隊做一啲事幫助佢哋。我之所以喺呢度唔係因為我個名，而係因為我值得，過去我所做嘅事已經冇意義，家陣我嘅狀態好好，我相信可以對球隊有所貢獻。」

39歲嘅伊巴又強調，今次回歸國家隊並唔係要做救世主，而係要幫助球隊：「如果你問我，我會認為自己係世界上最出色嘅球員，但呢件事喺國家隊並無幫助。我只係球隊嘅其中一塊拼圖，我希望可以喺呢度發揮我嘅經驗，我同教練承諾過我會成為扭轉局勢嘅人，但我要喺球場上證明出嚟。」

矢志世界盃決賽周開齋

伊巴今次回歸瑞典國家隊會着同佢喺米蘭一樣嘅11號球衣，佢又話自己並唔留戀過去喺國家隊嘅10號球衣同隊長臂章。佢提到今次重返國家隊最大嘅目標，就係喺世界盃決賽周入波，因為佢雖然曾經喺2002同2006年踢過決賽周，但就從來未入過波，所以今次佢矢志要取得「零的突破」。