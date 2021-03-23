今個星期港超聯其中一場比較矚目的賽事，由天水圍飛馬（黃衫）今日在元朗大球場主場迎戰傑志。天水圍飛馬目前排在聯賽榜第三位，落後榜首的傑志3分但少踢1場，所以今場波如果順利在主場勝出，便能夠追至與榜首的傑志同分兼取得聯賽優勢。

天水圍飛馬今季陣中四名外援都用上清一色森巴兵團，名氣最大當然是31歲的達施華。這位曾效力彭美拉斯、法林明高、高士路、國際體育會等不同巴西著名球會的進攻中場，技術和速度出眾，踢法極具侵略性，聯賽首循環對東方的賽事中所見，能多次在前場作個人突破製造射門，雖然最後未能為球隊取勝，但其表現也令球迷留下深刻印象，可惜今仗受傷未必能披甲。

飛馬目前在6場聯賽取得3勝1和2負成績，三場勝仗分別在愉園、流浪及晉峰等實力一般的球隊身上取得，而且6場比賽合共只能取得4個入球，攻力雖然一般，但球隊有四場比賽都能保持清白身，後防尚算穩健。門將梁興傑開季至今都有穩定演出，對東方的聯賽更是近季的代表作，所以今場傑志牌面看比較強，但飛馬後防也不容易應付。

傑志近兩場聯賽都和波失分，今場如果再有甚麼閃失，很大機會被東方龍獅取得聯賽主導權，還有理文和飛馬後來追上，到時更難集中應付亞冠盃賽事。雖然傑志前面有射手丹恩奴域搭安永佳，中場巴爾拿和基爾頓，後防杜馬思及朴俊烔等有質素外援坐鎮，整體實力十分強。但今次在元朗大球場作客，場地比較細，易守難攻，之前作客青衣運動場也被標準流浪悶和收場，所以今場比賽亦存在隱憂。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報