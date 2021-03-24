法新社報道，中國第一位兼唯一一位綜合格鬥UFC冠軍張偉麗，在她下月出戰第二場衞冕戰前夕，接受訪問時揚言不敢第二針武漢肺炎疫苗，因害怕第二針會令她帶來不良反應影響備戰。

現年30歲的張偉麗將於下月24日，在美國佛羅里達州迎戰美國MMA選手Rose Namajunas，雖然張偉麗賽前擁有21勝僅1負的佳績，不過就連前拳王泰臣，亦不看好張偉麗能擊敗對手。

目前正在北京訓練基地的張偉麗，接受法新社視像訪問時表示，自己不敢接種第二劑武漢肺炎疫苗：「我對第一針完全沒有任何不良反應，但打了第二針的人都說會出現一些反應，這可能會影響我的訓練，這恐導致我要連續3日停操，所以我不敢接種第二劑疫苗。」

報道雖未有直接提及，張偉麗是接種那一款疫苗，但報道稱張偉麗仍在考慮是否在下月出國前，接種第二劑疫苗，而目前中國國內只提供國產疫苗。

張偉麗是在2019年成為中國史上首名UFC冠軍，然後在去年3月於拉斯維加斯擊敗Joanna Jedrzejczyk，成功保住自己的頭銜，下月將會迎戰自己職業生涯第二場UFC冠軍衞冕戰。

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