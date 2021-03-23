周三晚在元朗大球場安排了一場港超聯夜戰，主場出擊的天水圍飛馬挑戰榜首球隊傑志，但陣中主力達施華受傷，主教練郭嘉諾冀華將再打爭氣波，主場搶分。

飛馬在周日憑山度士的入球，一球小勝愉園，但代價是達施華受傷，今仗未必能披甲，主教練郭嘉諾表示：「達施華傷勢嚴重，對傑志是很重要的賽事，依賴他爭取入球。」周日一仗是飛馬季內首次主場出戰，高層特別增加獎金的情況下順利贏波，郭嘉諾特別稱讚陣中華將表現進步，今仗遇傑志也不會龜縮，他說：「據我所知，傑志過去兩季作客元朗都未能贏波，場地比較細，比較困難，已準備好招呼傑志。」去季傑志作客元朗的港超聯因疫情而延期，最終沒有補賽，而傑志在2018/19球季於港超聯作客元朗一仗，兩隊以2:2賽和。

傑志今仗續有陳晉一養傷，羅拔圖有機會復任正選，主教練朱志光說：「作客元朗會難應付，對手可能有一、二千球迷入場打氣。陳晉一受傷，但有足夠球員應付，賽期頻密下要看臨場發揮，加上隊數少，各隊分數差距不大，易出現傷兵的情況下，就算人腳較好，在未必每場以最佳人腳出戰，只能盡力而為，希望可保持優勢。」

周三港超聯秩序

時間：7:00pm

對賽：天水圍飛馬[3]vs傑志[1]

場地：元朗大球場

票價：$80、$30（長者及學生）

註：[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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