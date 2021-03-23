上輪英超賽事全數踢完後，現時將會進入為期10日的國際賽期，不過由於武漢肺炎疫情的關係，此前利物浦領隊高普曾表示要阻止球員返回國家隊報到。即使英國政府拒絕對檢疫規則作出讓步，現時英超仍有多達160位球員會在接下來的10日為國家隊征戰，至於Big 6球隊合共有79位球員會前往國家隊報到，而且據每日郵報統計，利物浦眾將合共共需要飛行96,516公里，為6隊當中最多。

這一次的國際賽期，由於國際足協（FIFA）決定推遲世盃外南美區賽事之後，因此在英超效力的巴西、阿根廷以及烏拉圭等球員都被迫留在英格蘭，惟本周Big 6球隊仍然有不少球員出國參加國際賽。報道指，利物浦一共有12人會為國家隊征戰，雖然艾利臣比加、羅拔圖法明奴及法賓奴泰華利斯這三位巴西國腳可以留在英格蘭操練，惟穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼以及拿比基達等人就要回到非洲備戰，因此紅軍就成為這次國際賽期當中，眾將飛行距離最多的Big 6球隊。

除了利物浦之外，曼聯亦有多達14人要返回國家隊報到，本來由於葡萄牙一直在英國的「紅色名單」當中，令到般奴費南迪斯（B費）本有機會無法回到國家隊，不過現時葡萄牙國家隊將賽事移至意大利都靈進行，因此令到B費可以成功返回國家隊，而且這14位球員亦一共要飛行87,473公里，在Big 6球隊當中僅次於利物浦，之後熱刺的14名球員要飛80,210公里、車路士14名球員飛78,435公里與曼城14名球員飛71,431公里，阿仙奴為Big 6球隊當中最少球員要離開的球隊，只有11人，只需要飛66,960公里。

Big 6球隊國際賽期離隊球員

利物浦

離隊球員：穆罕默德沙拿（埃及）、韋拿杜姆（荷蘭）、安德魯羅拔臣（蘇格蘭）、堤亞高艾簡達拿（西班牙）、沙迪奧文尼（塞內加爾）、迪亞高祖達（葡萄牙）、拿比基達（畿內亞）、梳頓沙基利（瑞士）、奧辛卡巴克（土耳其）、森美卡斯（希臘）、尼高威廉斯（威爾斯）、居迪斯鍾斯（英格蘭U21）

總飛行距離：96,516公里

曼聯

離隊球員：甸恩軒達臣、哈利馬古尼、勞基梳爾、拉舒福特（英格蘭）、保羅普巴、安東尼馬迪爾（法國）、麥湯米尼（蘇格蘭）、雲迪碧克（荷蘭）、般奴費南迪斯（葡萄牙）、迪基亞（西班牙）、艾歷拜利、阿密特迪亞路（科特迪瓦）、域陀連迪路夫（瑞典）、格連活特（英格蘭U21）

總飛行距離：87,473公里

熱刺

離隊球員：哈利卡尼、艾歷迪亞（英格蘭）、加里夫巴利、祖朗頓、賓戴維斯（威爾斯）、洛里斯、尼當比利、穆沙施素高（法國）、馬特杜靴迪（愛爾蘭）、奧里亞（科特迪瓦）、艾達韋列特（比利時）、賀積查治（丹麥）、貝雲積（荷蘭）、坦根加（英格蘭U21）

總飛行距離：80,210公里

車路士

離隊球員：芝維爾、列斯占士、美臣蒙特（英格蘭）、魯迪格、夏維斯、迪姆華拿（德國）、葛特蘇馬、尼高路簡迪、基奧特（法國）、安達斯基斯坦臣（丹麥）、薛耶治（摩洛哥）、艾馬臣柏美尼（意大利）、基斯甸普列錫（美國）、赫臣奧杜爾（英格蘭U21）

總飛行距離：78,435公里

曼城

離隊球員：史東斯、菲爾科頓、史達寧、基爾獲加（英格蘭）、根度簡（德國）、艾利加西亞、洛迪卡斯簡迪、費倫托利斯（西班牙）、魯賓戴亞斯、貝拿度施華、祖奧簡斯路（葡萄牙）、奇雲迪布尼（比利時）、辛真高（烏克蘭）、薩克史提芬（美國）

總飛行距離：71,431公里

阿仙奴

離隊球員：布卡約沙卡（英格蘭）、賓特尼奴（德國）、奧巴美揚（加蓬）、馬田奧迪加特（挪威）、薛迪索拉斯（葡萄牙）、格列沙加（瑞士）、尼高拉斯比比（科特迪瓦）、艾利尼（埃及）、溫拿臣（冰島）、基蘭泰亞尼（蘇格蘭）、湯馬士柏迪（加納）、伊美路維、尼基迪亞（英格蘭U21）

總飛行距離：66,960公里

資料來源：每日郵報

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！