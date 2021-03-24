周三威爾斯翼鋒加里夫巴利向外界表明，自己將會在下季重返皇家馬德里後，加上基斯坦奴朗拿度（C朗）在祖雲達斯的未來成疑。西班牙傳媒《阿斯報》就指，下季皇馬有機會再次讓賓施馬、加里夫巴利以及C朗於皇馬重聚，再度組成曾經為皇馬達成歐聯三連霸的BBC組合。不過周三祖記副主席尼維特就表明，C朗以及教練派路下季100%會留隊。

自從C朗帶領的祖雲達斯在今屆歐聯16強爆冷被波圖踢出局後，加上在意甲落後榜首國際米蘭10分，有意大利及西班牙傳媒報道指，只要有球會願意開出2,500萬鎊（約2.7億港元）的超低報價，祖記就願意進行談判，加上巴利在國際賽期間強調自己希望在今季結束後重返西班牙，因此《阿斯報》就用「回到未來」作為標題，去形容皇馬有機會再次組成BBC。

此前BBC在皇馬施丹的帶領下，曾在2016至18年間連續贏下三屆歐聯冠軍，不過隨後C朗離開皇馬轉戰意甲。根據阿斯報的說法，現時C朗對重返西班牙持開放態度，皆因這位葡萄牙翼鋒加盟祖記後，球隊不但無法在歐聯賽場上取得突破，成績反而有所下滑，因此雙方都有機會和平分手，加上此前施丹被問到有關C朗回歸的可能性時，這位皇馬教練就表示C朗有可能回歸，引起外界猜測。不過副主席尼維特就表示下季C朗會繼續留在祖雲達斯，重申這名葡萄牙翼鋒的合約會直到2022年的夏天，而且重申派路現在以及未來都會是祖記的教練，並且提到球會已經與派路討論過一些建隊計劃。

雖然一直以來都有傳皇馬希望收購基利安麥巴比以及艾寧夏蘭特兩大新星，只不過受到武漢肺炎疫情導致皇馬的財政狀況大受打擊，現時難以支付天價的轉會費，因此這兩大新星要加盟皇馬的機會不大。雖然報道提到祖記以低價賤賣C朗一事絕對可行，不過尼維特公開表示C朗留隊後，相信皇馬球迷短期內都無法看到BBC重組。

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