現時正在於威爾斯國家隊倫戰世盃外的翼鋒加里夫巴利，自從去年9月以外借身份加盟熱刺後，表現明顯較之前在皇家馬德里時期好。不過這位31歲威爾斯隊長在新聞發佈會上就表示，自己計劃在球季結束後返回皇馬，完成與皇馬之間的合約。

雖然巴利回巢熱刺的初期未有獲得太多機會，不過近期漸獲領隊摩連奴重用，惟巴利預計自己會在下季重返皇馬：「我認為我今年來到熱刺的主要原因是可以獲得機會上陣，然後可以用一個好的狀態參加歐國盃。最初的計劃是在熱刺度過一個球季，歐國盃之後我和皇馬仍有一年合約，所以我的計劃是回歸皇馬，這一直是我的計劃。」

不過近期熱刺戰績不佳，此前更於歐霸盃意外被淘汰出局，巴利就認為國際賽期來得剛好：「我一直認為，當球會的事情發展並不順利時，最好是離開一段時間，特別是離開原有的環境，這對我有幫助。現時我們要做的是將注意力集中在威爾斯的比賽上，忘記球會的生活。」

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